Scholen mogelijk langer dicht

REGIO – Het zou goed mogelijk zijn dat de scholen na 6 april nog dicht moeten blijven. Het wel of niet open gaan hangt af van een belangrijk onderzoek naar het coronavirus van het RIVM. Dat vertelde minister Arie Slob van Onderwijs gisteren in de talkshow Op1. Het RIVM is dinsdag een onderzoek gestart naar het ziekteverloop van Covid-19. De uitkomsten daarvan zijn nodig om te beslissen of scholen open kunnen of langer dicht moeten blijven. Het onderzoek zou namelijk meer duidelijkheid moeten geven over de besmettelijkheid van kinderen. De komende weken houdt het RIVM klachten bij van honderd gezinnen met corona-patiënten.