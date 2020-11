Scholieren De Nijeborg wagen zich aan Young Solar Challenge

‘Een mooie manier om jongeren voor techniek te enthousiasmeren’

LEEK – Acht leerlingen van De Nijeborg in Leek zullen vanaf januari 2021 deelnemen aan de Young Solar Challenge. Drie maanden lang krijgen de scholieren twaalf uur per week de tijd om aan een eigen op zonne-energie varende boot te werken. Het bouwen van de boot past perfect in het Sterk Techniekonderwijs (kortweg: STO), waar de Nijeborg zich mee onderscheidt. Docenten Reinder Kooistra en Theo Arends vertellen over de challenge en de toenemende importantie van techniekonderwijs.

Nederlandstalige muziek klinkt uit de radio te midden van draai- en werkbanken. Op twee scholieren na zijn alleen leraren Kooistra en Arends aanwezig. Beiden zijn docent PIE, waarbij de letters staan voor produceren, installeren en energie. Een verzamelnaam voor een technisch vak dus en onderdeel van het STO waarin rsg De Borgen investeert. ‘Het STO is ontwikkeld om bedrijven en onderwijs te koppelen’, ligt Arends toe. ‘Vanuit het Rijk is er geld vrijgemaakt voor het STO. Er is namelijk dringend behoefte aan mensen in de techniek. Jongeren moeten gestimuleerd worden om een baan in de techniek te vinden en dat doe je door ze er op school in contact mee te brengen.’

Rsg de Borgen heeft een bedrag gekregen om te investeren in nieuwe machines. ‘Dat was dringend nodig’, zegt Arends. ‘De meeste machines stammen uit de tijd van de LTS. Bij draaibanken is dat vaak geen probleem, maar veel apparatuur in moderne bedrijven is tegenwoordig computergestuurd. Als je wil aansluiten op het bedrijfsleven, moet je vergelijkbaar materiaal hebben.’

De Young Solar Challenge waaraan acht vierdejaars zullen deelnemen is één van de manieren waarop De Borgen scholieren enthousiast voor techniek hoopt te maken. Jaarlijks doen aan de challenge zo’n veertig teams mee, vaak afkomstig van middelbare scholen door heel het land. De teams krijgen allen hetzelfde bouwpakket opgestuurd en moeten daarmee een op zonne-energie varende boot maken. Kooistra, die zelf een maritieme achtergrond heeft, ziet het project wel zitten. ‘Iedereen begint met precies hetzelfde, maar de vraag is natuurlijk hoe je je boot kan optimaliseren’, zegt hij. ‘Hoe zorg je dat je meer uit je opgewekte energie haalt? En hoe maak je je boot gestroomlijnder? Uiteindelijk race je dan tegen de andere teams, al is het nog zeer de vraag wanneer en waar dat plaatsvindt.’ Zo gooide het coronavirus roet in de races die dit jaar zouden worden gevaren, weet Kooistra. ‘Dat wordt nog even afwachten.’

Wat in ieder geval wél duidelijk is, is dat het achtkoppige team van scholieren in januari begint te bouwen. Zij krijgen twaalf uur per week de tijd om gezamenlijk aan het project te werken. ‘In plaats van andere werkstukken op het gebied van techniek’, zegt Kooistra. ‘Theo en ik zullen het proces begeleiden en helpen waar nodig, maar het wordt het project van de scholieren. Zij zullen de leiding moeten nemen en de taken verdelen. Er zal iemand verantwoordelijk moeten zijn voor de logistiek, maar er moet ook een kapitein worden aangewezen.’

Momenteel wordt er gewerkt aan de voorbereiding van de challenge. Het contact met het bedrijfsleven wordt gezocht voor de sponsoring. ‘We mogen logo’s van bedrijven op de boot aanbrengen’, zegt Kooistra. ‘Op die manier hoop je het project wat breder te trekken.’

De boot wordt één bij vier meter groot en moet technisch goed in elkaar steken. Er komt kennis van elektra, zonnepanelen, duurzaamheid en efficiëntie bij kijken. ‘We zullen op den duur moeten gaan testen, waarschijnlijk hier bij het Leekstermeer’, denkt Kooistra hardop. ‘De scholieren hebben zo’n drie maanden. Januari, februari en maart. In april doen ze natuurlijk examen, dus dan zal er minder tijd zijn.’

Kooistra hoopt dat het een echt teamproject gaat worden. ‘Het vraagt wat extra’s van de scholieren. Ze zullen ook in hun vrije tijd aan de boot werken namelijk. En als er wedstrijden moeten worden gevaren, zal dat ook buiten school om gaan. Maar het biedt natuurlijk vooral een leuke uitdaging. Voor leerlingen met een technisch hart, is dit prachtig.’

Kooistra en Arends zijn blij dat De Nijeborg aan de Young Solar Challenge mee gaat doen. ‘Dit is een prachtige manier om scholieren te enthousiasmeren’, denkt Arends.