Schön, schöner, schönst!

RODEN – Mooier kon het niet. De Roder Brink was hét decor van een tweedaagse weihnachtsmarkt. Onder winterse temperaturen genoten duizenden bezoekers van de prachtige stalletjes met kerstspullen, livemuziek door verschillende koren, kinderen op de schaats en natuurlijk van de vele hapjes en drankjes die overal te krijgen waren. De fraai verlichte Catharinakerk, waar ook mooie kerstconcerten te horen waren, maakte het plaatje compleet. Het is voor de eerste keer dat de markt twee dagen achter elkaar gehouden werd. En dat zal zeker niet de laatste zijn! Meer over de weihnachtsmarkt op pagina 23.