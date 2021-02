School- én sneeuwpret voor alle basisschoolleerlingen

RODEN – Een bijzonder moment voor de basisschoolkinderen. Dinsdag mochten ze eindelijk weer naar school. En daar hadden ze overduidelijk zin in. Blije gezichten, kinderen die uitbundig hun juf al vanaf grote afstand riepen en ook vooral blij waren om elkaar weer te zien. En de juffen? Ook die waren blij om hun pupillen weer in levende lijve te mogen begroeten. Juf Marinka Werkman stond ze op de stoep voor de school op te wachten. Ze heeft haar leerlingen ontzettend gemist, zegt ze. De vriendjes Tareb en Taim rennen samen het schoolplein op. Wanneer ze de fotograaf in het oog krijgen, moet er even geposeerd worden natuurlijk. Directeur Agnes de Groot is opgelucht dat ze de deuren van haar school mag openen voor alle leerlingen.