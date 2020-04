RODEN – Bij CBS de Hoeksteen gingen afgelopen week de handen nog even uit de mouwen. Daar wordt namelijk gewerkt aan de zogeheten Beleeftuin. Ondanks dat de school nu even stilligt (de thuiseducatie maar even buiten beschouwing gelaten), is men dus druk bezig om de school weer wat te verfraaien. Met groot materieel en vele schoppen, ging men aan de slag. Opdat de kinderen straks met een goed gevoel kunnen terugkeren naar hun geliefde school.