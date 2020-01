Schoolstaking: Gevangenismuseum gratis te bezoeken

VEENHUIZEN – Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari is het Gevangenismuseum in Veenhuizen voor de leerlingen van het basisonderwijs gratis te bezoeken! Dit is vanwege de landelijke staking van leraren. Door kinderen t/m 12 jaar gratis toegang te geven tijdens de onderwijsstaking, schiet het museum (groot)ouders graag te hulp. Zo kunnen zij tijdens de onderwijsstaking toch iets leuks én educatiefs met de (klein)kinderen ondernemen. Want als je een dag niet naar school kunt, waar kun je dan als kind beter leren dan in het museum?



Boevenbus

Het museum laat de Boevenbus speciaal rijden op donderdag en vrijdag tussen 11.30 -16.00 uur. Met deze bus zijn tienduizenden gevangenen vervoerd. Nu rijdt de bus opnieuw door Veenhuizen. Langs gevangenissen die nog altijd in gebruik zijn en langs monumentale gebouwen. Onderweg vertelt een gids van alles over het dorp. De rit is gratis voor kinderen t/m 12 jaar.



Ontdekken en leren Er valt genoeg te ontdekken in het Gevangenismuseum. Kleinere kinderen kunnen samen met (groot)ouders speuren naar ons gezellige gevangenisboefje Lange Leo. Kinderen vanaf 7 jaar kunnen de spannende speurtocht ‘De Vloek van Veenhuizen’ doen. Lukt het ze de Vloek te ontrafelen en Gaius te bevrijden? In de tentoonstelling Rust Roest kunnen kinderen tekenfilmpjes bekijken in de Bajesbios, of meedoen aan de Rust Roest kleurwedstrijd.