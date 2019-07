Schuiven maar

TOLBERT – De feestweek in Tolbert is ieder jaar een succes. Onder de bezielende leiding van Volksvermaken Tolbert, staat er altijd een pracht programma voor jong en oud. Bij het buikschuiven op de zondag waren het vooral de jongeren die gretig de baan op doken. En ze hadden groot gelijk. Het was namelijk stralend weer. Voor een beetje verkoeling was een stukje waterpret dus zeker geen slecht idee. De feestweek in Tolbert duurt nog tot en met zaterdag 6 juli. Kijk voor het programma op www.volksvermakentolbert.nl.