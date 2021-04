Scoor een boek met FC Groningenspeler Bart van Hintum

NOORDENVELD – Goed leren lezen is voor opgroeiende kinderen van groot belang. Dat is makkelijker wanneer kinderen plezier beleven aan lezen. Daarom organiseren de bibliotheken in Noordenveld samen met FC Groningen het project Scoor een Boek! Voor leerlingen uit groep 5 en 6 van de basisschool.

Het doel van het project is dat kinderen zoveel mogelijk boeken scoren met de leerkracht als coach en de bibliotheekmedewerker als motivator. Omdat veel kinderen actief een sport beoefenen koppelt Scoor een boek! lezen aan sport. Er worden dan ook veel voetbaltermen gebruikt, zoals aftrap, rust, basisopstelling, scoren en fluitsignaal. FC Groningenspeler Bart van Hintum moedigt de leerlingen aan via videoboodschappen.

Tijdens de rust op 7 april vindt een livestream plaats in de klas, waarin Bart van Hintum ook weer een belangrijke rol speelt. 11 boeken worden geselecteerd voor de basisopstelling.

Het fluitsignaal volgt eind mei. Dit is de afsluiting, waarbij de score van de boeken bekend wordt gemaakt.

Ook thuis kunnen kinderen boeken scoren met de digitale thuiseditie. Zij kunnen thuis de strijd aangaan met hun ouders, broertjes en zusjes en leuke taal-, lees- en beweegopdrachten uitvoeren. Voor elke opdracht die zij doen scoren zij punten voor de klas. De klas met de meeste punten maakt kans op mooie prijzen.