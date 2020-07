NORG – Op donderdag 9 juli om 13.30 uur start weer de Norger scootmobielclub. Afhankelijk van de route zijn we terug om 16.00 uur. Er gaan drie verkeersregelaars mee. Vertrek is achter de Brinkhof, sporthalparkeerplaats. Willen mensen zich als nieuw lid aanmelden dan kan dat bij albinotaalilaj@stwin.nl of even bellen met 0612369542.