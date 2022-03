Scootmobielers in de startblokken

NORG – Het mooie weer komt er weer aan en in Norg kan men niet wachten om er met de scootmoibielclub weer op uit te gaan. Elke derde donderdagmiddag van de maand zal er een tocht voor de scootmobielers worden georganiseerd. De eerste rit is op donderdag 21 april.

Margje Beuving en Annie Blaauw (foto) zijn in Norg de voortrekkers van de ritten. Al vanaf het begin van de scootmobielritten zijn zij actief betrokken bij de route indeling. ‘Ik denk dat we in Norg al vijf jaar lang een scootmobielclub hebben,’ zegt Annie Blaauw. ‘We hebben een mooie vaste groep van zo’n 15 leden die zes keer per jaar op pad gaat. We vertrekken altijd vanaf de parkeerplaats van sporthal De Brinkhof om 13.30 uur. Daarna gaan we op pad en zijn rondom 16.00 uur weer terug op de basis. Als het regent gaan we niet, dan stellen we het een weekje uit.’

De scootmobielclub krijgt ondersteuning vanuit de sportcoaches van Welzijn in Noordenveld. In Norg is dat Marten Vogt. Informatie over de ritten zijn te verkrijgen bij het Servicebureau van WiN 050 3176500. Wie als nieuwe deelnemer wil aanhaken bij de groep in Norg kan het beste even bellen voor opgave. Wie als begeleider op de fiets in Norg mee wil rijden met de scootmobielclub kan ook informatie krijgen bij WiN. De groep zoekt op dit gebied nog enige ondersteuning van vrijwilligers. Ook in Peize en Roden worden elke maand scootmobielritten georganiseerd.

Marje Beuving denkt vaak mee over de te volgen routes. ‘We maken altijd halverwege een stop bij een horecagelegenheid. Een kop koffie met iets erbij staat dan op het programma. De routes gaan van Norg vaak naar omliggende dorpen in de regio. Wel wordt er gekozen voor variatie. Soms Veenhuizen, dan Zeyen of het Noordse Pad. Er is vanuit Norg keuze genoeg. Een tochtje met de scootmobielclub kent om en nabij de 30 kilometer. Kijk, vaak ben je in een scootmobiel alleen op pad. Door de scootmobielclub ontmoet je weer andere mensen en bouw je nieuwe contacten op. En het is ook nog eens gewoon gezellig.’

Wel krijgen de scootmobielers steeds vaker te maken met te smalle paden en lastig te nemen hobbels die soms zomaar op een fietspad opdoemen. Vaste deelnemers is ook Jantje van der Wal. Samen met haar man Albert van der Wal brachten zij al eens alle gevaarlijke verkeerssituaties in beeld bij een medewerker van de gemeente Noordenveld. ‘Vooral veel schelpenpaadjes zijn vaak te smal en niet alle fietspaadjes sluiten goed op elkaar aan, zodat scootmobielers er geen goed gebruik van kunnen maken,’ laat Jantje van der Wal weten. Beiden hopen dat hun boodschap wordt opgepikt door betrokken medewerkers van de gemeente.