Scootmobielpad Sterrenbos verandert in modderpoel

‘Hier is nu niet door te komen met een scootmobiel’

RODEN – Wie gebruik maakt van een scootmobiel en van de natuur wil genieten kan gewoonlijk een ritje maken over het scootmobielpad in het Sterrenbos. Die is door de hevige regenval van de afgelopen tijd echter veranderd in een modderpoel. In de stromende regen wijst Henk Kouwenberg van stichting Toegankelijk Noordenveld het begin van het pad aan, dat nauwelijks nog te onderscheiden is van de omgeving. ‘Hier is nu niet door te komen met een scootmobiel,’ merkt hij op. Kouwenberg, die zelf regelmatig scootmobielritten organiseert met WiN en Zorgplaza, verwacht overigens niet dat de rest van de route net zo slecht is als het begin. Hij verwacht dat de route weer een stuk beter zal zijn wanneer het weer langere tijd droog is. ‘In de zomer lag de route er wel goed bij,’ aldus Kouwenberg. ‘Bovendien zullen weinig mensen er gebruik van willen maken wanneer het zo regent.’ Het is een schrale troost.

Wethouder Kirsten Ipema, die zich vanuit de gemeente inzet voor inclusie en toegankelijkheid, geeft aan dat zij pas recent kennis heeft genomen van de slechte staat waarin het scootmobielpad verkeert. ‘Het is natuurlijk mooi dat er paden zijn, maar als de staat daarvan slecht is heb je daar weinig aan,’ aldus de wethouder. ‘Het is belangrijk om deze paden te onderhouden, maar ik heb begrepen dat Staatsbosbeheer daarmee aan de slag gaat. Het is hun gebied, waardoor zij verantwoordelijk zijn voor het onderhoud.’ De gemeente is bezig met een nieuwe leidraad voor de inrichting van de openbare ruimte, waarin ook toegankelijkheid een rol speelt. ‘Daarbij kijken we hoe we paden toegankelijk kunnen maken en welke materialen we daarvoor kunnen gebruiken,’ geeft Ipema aan. ‘We moeten altijd de afweging maken of het in een natuurlijke omgeving past, maar ook of het toegankelijk is en dat ook blijft voor de langere termijn.’

Corné Joziasse, boswachter van Staatsbosbeheer, beaamt dit. Staatsbosbeheer is eigenaar van het Mensingebos en het Sterrenbos en verantwoordelijk voor het onderhoud van het scootmobielpad, dat in 2014 werd aangelegd. ‘De aanleg was de wens van een groep inwoners. Wij wilden wel een pad aanleggen, maar dat niet verharden omdat het onderhoud daarvan te duur zou worden. De groep inwoners ging daarmee destijds akkoord,’ geeft Joziasse aan. ‘Het pad is toen aangelegd met de intentie dat dit goed genoeg is.’ Ook hij is zich ervan bewust dat het scootmobielpad er slecht bij ligt, maar kan hier momenteel weinig aan doen. ‘Overal is het nu nat, ook op de wandel-, fiets-, ruiter- en mountainbikepaden,’ aldus de boswachter. ‘Als we hier nu iets aan zouden doen, zouden de tractors nog meer kapot maken dan nu al het geval is. Dat heeft geen zin.’ Joziasse is van plan het pad op te knappen met nieuw zand wanneer het weer langere periode droog is. In de toekomst kan dan gekeken worden naar een duurzamere oplossing. ‘Het blijft toch natuur,’ zegt de boswachter. ‘Teveel verharde paden zijn ook niet wenselijk en hebben ook weer nadelen. We gaan contact opnemen met Toegankelijk Noordenveld om te kijken wat in de toekomst mogelijk is en wat de wensen zijn.’