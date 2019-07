Scootmobielrit door mooi Noordenveld

NOORDENVELD – Afgelopen week ging een aantal personen weer per scootmobiel op weg tijdens de maandelijkse scootmobielrit. De rit, die ongeveer vijftien kilometer lang is, valt bij de deelnemers vaak goed in de smaak. Tussendoor is er tijd voor koffie of thee met wat lekkers, en de gemoedelijke sfeer maakt de rit tot een maandelijks hoogtepunt. Wie geen scootmobiel heeft, maar wél een keer mee wil rijden, kan een scootmobiel lenen van Zorgplaza. Zij organiseren de rit maandelijks in samenwerking met Welzijn in Noordenveld, Toegankelijk Noordenveld en Wandelen Rond Roden. Deelname aan de rit is gratis, aanmelden kan via 050 3176500 of aanmelden@welzijninnnoordenveld.nl.