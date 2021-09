Scootmobielrit koerst naar Zeijen

NORG – De scootmobielclub Norg had afgelopen donderdag een mooie rit voor de boeg. Via de landweggetjes in Peest werd koers gezet naar Zeijen, waar op het terras van café Hingstman een kop koffie werd genuttigd. Enkele verkeersregelaars van de verkeersgroep Norg begeleidden een tiental scootmobielers deze donderdag verkeerstechnisch.

‘Het was een mooie middag,’ vertelde sportcoach Marten Vogt van Welzijn in Noordenveld, die tijdens de rit nog even aanschoof op het terras. ‘Hierbij hebben we de afspraak gemaakt om dit seizoen met de scootmobielclub Norg een laatste rit te maken en wel op donderdag 21 oktober. Waar die tocht naartoe gaat blijft nog een verrassing. Het vertrek is om 13.15 uur vanaf het parkeerterrein van sporthal De Brinkhof.’ Meer informatie is te verkrijgen via het Servicebureau van WiN via 050 3176500.