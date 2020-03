Scoren en lezen gaan hand in hand op OBS ’t Spectrum in Peize

PEIZE – Afgelopen woensdag werd het jaarlijkse project ‘Scoor een Boek’ weer afgetrapt. Op OBS ’t Spectrum in Peize was wethouder Alex Wekema aanwezig om de aftrap mee te maken. Het project staat in het teken van leesbevordering en moet leerlingen enthousiasmeren om te lezen. Dat doet het project door voetbal aan lezen te verbinden. Leerlingen van groep 5 en 6 van ’t Spectrum kwamen speciaal voor de gelegenheid met FC Groningen-spullen op school. FC-aanvoerder Mike te Wierik gaf de leerlingen virtueel een zetje in de rug, waarmee het project kon aanvangen. Op 13 mei wordt het project, net als vorig jaar, afgesloten op de velden van de Leekster voetbalvereniging VEV’67. Vanuit de gemeente doen zo’n 150 leerlingen mee aan het project.