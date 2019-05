Roden wint de derby in Peize in de eerste helft

PEIZE – Het spitsenduo van Roden laat ook vandaag weer zien wat hun kwaliteiten zijn. Het verschil met Peize is met deze twee spelers meteen aangegeven. Scorend vermogen ontbreekt bij Peize, dat het deze dag weer met veel invallers moet doen. ‘Dat is de realiteit’, aldus trainer Henk Veenhof. ‘Het hele seizoen al.’ Zo ontbreken ook steunpilaren Simon Wekema (knieblessure) en Van der Ploeg (werk).



Ideale omstandigheden bracht veel publiek bij de Noordenveld derby op de been. De beide teams werden bij opkomst getrakteerd op veel vuurwerk. Vanaf de aftrap liet Roden dat ook zien. Enrico Wardenier komt al snel op links bij Rutger van der Laan, die de bal direct doorspeelt naar de meegelopen Robin van der Tuin, die in het zestien meter de bal goed voor zijn rechtervoet legt en direct afdrukt. Keeper Lennart Renkema is attent op de inzet, waar zijn verdedigers niet geheel alert zijn begonnen. Roden start dus op scherp en laat zien dat het komt om te winnen. In de derde minuut komt de bal op de achterlijn bij Enrico Wardenier. De lange spits soleert op de achterlijn langs een aantal apathisch staande verdedigers en schiet vanuit de korte hoek de bal door de benen van Renkema in het doel. Dit is precies wat de ploeg van trainer Harrie Zwiers wil. Peize laat het er niet bij zitten. Men probeert via redelijk positiespel zich kansen te creëren tegen de koploper. Tot echt grote kansen komt de thuisclub echter nog niet. Een diepe bal op de tweede paal wordt door Marten Wobbes goed gecontroleerd. Zijn schot ketst af op de brede borst van Guido Bos. Het ietwat nonchalant ogende Roden moet alle zeilen bijzetten bij goede inzetten van Joppe van Leeuwen en Kelvin Wekema. In de negenentwintigste minuut belandt een gevaarlijk indraaiende vrije trap van Rutger van der Laan op de knie van Guido Bos. De bal vliegt langs de verbouwereerde keeper Renkema in het doel. Een 0-2 voorsprong voor Roden. Op dat moment is Roden wel de bovenliggende partij. De individuele kwaliteiten van Roden zijn beter dan de spelers van Peize. Een prachtig genomen vrije trap door Michel Wardenier belandt over de vertwijfeld springende Dion Wekema bij spits van der Tuin. Geef hem zo’n kans en bijna zeker is het dat het een doelpunt gaat worden. Zo ook nu, na het wel zeer matig verdedigen van de verdediging van Peize. Binnen vijfendertig minuten een 0-3 voorsprong in een derby. Eenieder denkt dat het is gespeeld. Niets is minder waar.

Peize blijft het proberen en Roden wordt meer en meer nonchalanter. Er vallen gaten in de organisatie bij de koploper omdat veel spelers uit de organisatie lopen. De spitsen van Peize, met name Joppe van Leeuwen, krijgen veel ruimte van de verdedigers van Roden. Jarco Westerhof wordt meer en meer een plaag voor Rik van Dijk van Roden. Dezelfde Westerhof is de aangever voor het doelpunt van Peize. Hij speelt de verdediger van Roden uit en zijn voorzet belandt bij de vrijstaande Joppe van Leeuwen. Deze draait kort en legt de bal voor zijn linkerbeen en scoort beheerst de 1-3. Op dat moment niet geheel onverdiend. Direct na deze goal laat Roden zien wat hen zo gevaarlijk maakt. Spits van der Tuin wordt in de diepte aangespeeld en zijn inzet komt tegen de bal. De terugspringende bal komt in de handen van Renkema terecht. In de tweede helft speelt Peize met twee spitsen. Hier heeft Roden toch wel enige moeite mee. In plaats van te voetballen, wordt de bal vaak zonder enige intentie naar voren geschoten. Peize doet verwoede pogingen om de achterstand een betere aanblik te geven. Het krijgt ook enige mogelijkheden via Joppe van leeuwen, maar keeper Kleiker staat zijn mannetje in het doel van Roden. Een vrije trap van Joppe van Leeuwen gaat via de schouder van Kleiker langs de buitenkant van de paal naast.

De lange ballen van Roden op de spitsen bieden wel mogelijkheden om de voorsprong te vergroten. Het is mooi als je als trainer zulke spitsen hebt, maar het is ook een crime om te zien dat de drive om te scoren ook tegen elkaar kan werken. Iets minder egoïstisch spel kan voor Roden nog meer doelpunten opleveren.

Een steekpass van Nick ter Arkel op van der Tuin wordt ten onrechte afgefloten door de scheidsrechter. Een solo van Rene de Vries strandt op de zestien meterlijn door een overtreding. De aansluitende vrije trap van Van der Tuin belandt in de handen van Renkema. In de slotfase wordt Peize nog gevaarlijk. Patrick Kosters komt oog in oog met Kleiker. Hij schiet jammerlijk in het zijnet. Een scherp indraaiende corner van Danny Kregel schiet voorlangs het doel van Roden. Joppe van Leeuwen probeert vergeefs zijn hoofd tegen de bal te krijgen.

Het slotakkoord is van Roden. Van der Tuin opent van links op de op rechts vrijstaande ter Arkel. Zijn goede actie besluit hij met een schot tegen de buitenkant van de paal in plaats van de bal op de geheel vrijstaande Wardenier te leggen.

Al met al een niet hoogstaande wedstrijd, waarbij duidelijk wordt dat Peize zeker niet hoeft te degraderen. Het scorend vermogen moet beter in vergelijking met Roden. Dat is ook het verschil geeft een teleurgestelde trainer Veenhof aan. Trainer Zwiers vindt dat zijn ploeg een redelijke wedstrijd heeft gespeeld. Volgende week de wedstrijd tegen Olyphia zal voor Peize doorslaggevend zijn om zich voor de nacompetitie te plaatsen. Roden zal volgende week hun wedstrijd tegen Helpman dienen te winnen om het kampioenschap te behalen.

Toeschouwers: 750

Opstelling:

Peize: Renkema, Kosters R, Kosters P, Wobbes, Wekema D ( Hars), Kregel, Westerhof, Guchelaar, van Leeuwen, Wekema K ( Kruizinga), Joosten

Roden: Kleiker, Smit, Wardenier M, Roede, van Dijk (van Santen), ter Arkel, Bos, van der Laan (Kenter), Wardenier E, van der Tuin, de Vries.

Gele kaart: Guchelaar (Peize).