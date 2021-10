Scouting Mensinghe viert zestig jaar groots

Spannend bosspel, speurtocht, tijdmachine, kampvuur en een barbecue

RODEN – Zaterdag 16 oktober viert de Roder scoutingclub haar zestigjarig jubileum. En dat belooft een groot feest te worden. De organisatie hoopt dat er straks heel wat (oud)leden door de zelf gefabriceerde toegangspoort zullen lopen om de ceremonie bij te wonen. En die ceremonie start met het hijsen van de vlag en het opzeggen van de wet van de verschillende spelgroepen, weet Charlotte Bakker van de scoutingclub. Daarna is het tijd voor een spannende dropping, speurtochten en het grote bosspel. ’s Avonds is er een grote barbecue en een pubquiz. De organisatie roept alle oud-leden op om ook aan te haken op dit bijzondere jubileumfeest.

Voor de Explorers (de tieners) en de Stam (18+) begint het feest vrijdagavond al. ‘Dat is omdat deze speltakken altijd de samenkomst hebben;’, weet Charlotte Bakker die al vanaf haar jongste jaren bij de scoutingclub zit. Over het spel dat er georganiseerd wordt voor deze groepen (speltakken officieel) doet ze geheimzinnig. ‘Ik kan er echt niks over zeggen, behalve dat het erg verrassend en spannend wordt. Zaterdagochtend is de grote opening. Iedere groep hijst zijn eigen vlag en zegt de wet op.’ Eerst maar eens een klein beetje achtergrond over scouting. De ‘sport’ bestaat namelijk uit een hoop rituelen. De vlag hijsen, de wet opzeggen en salueren naar de vlag, het zijn de standaard gewoonten tijdens de samenkomst van een speltak. Wanneer je toetreedt tot een speltak leg je met je vingers op de vlag de belofte af, een belofte die vrijwel gelijk is aan de wet. En die wet is leidend voor de bepaalde speltak. De kortste wet is die van de Stam, die bestaat namelijk uit ‘Ik dien’. ‘Van de oudste leden wordt verwacht dat ze helpen met opbouwen en het begeleiden van de activiteiten om dit feest tot een succes te maken, ‘Ik dien’, kort samengevat’, lacht Charlotte. Een van de hoogtepunten is de JOTA, de Jembery On The Air, waarbij je via zendapparatuur met scoutingsgroepen over de hele wereld kunt communiceren. ‘Een wereldwijd vast evenement dat altijd tijdens de herfstvakantie gehouden wordt. Iedere keer opnieuw een heel bijzonder moment.’

Na de opening door voorzitter Stephan Göbel begint zaterdagochtend het grote bosspel voor de leden. Daarna is er een gezamenlijke lunch. Vanaf 13:00 uur haken de reünisten aan. ‘Tot nu toe hebben ongeveer honderd oud-leden zich aangemeld. Maar we weten dat er veel meer zijn. Daarom is publiciteit belangrijk. We nodigen iedereen uit om de sfeer te proeven. Het middagprogramma start om 15:00 uur met een hike. Daaraan kan iedereen meedoen, ook de reünisten. ‘Het is een speurtocht met moeilijke elementen. Gemixte groepen gaan het Mensingebos in. De hike duurt ongeveer twee uur. Rond vijf uur is het tijd voor de centrale sluiting en worden alle vlaggen naar beneden gehaald. Iedereen onder de achttien gaat naar huis en vervolgens gaat de bar open.’ In de tijdmachine (die nog een heel bijzondere rol gaat spelen tijdens het feest, waar Charlotte geen uitspreken over wil doen) zijn oude foto’s te bekijken. ‘Het wordt gewoon één grote reünie waarbij er alle gelegenheid is om gezellig bij te kletsen onder het genot van een kampvuurtje, lekker eten en een drankje.’ Zaterdag 16 oktober dus, spanning en avontuur in het Mensingebos. Aanmelden kan nog tot en met 11 oktober! Meer informatie is te vinden op mensinghe.nl.