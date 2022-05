Seizoen over voor Zevenhuizen na nederlaag tegen Warga

ZEVENHUIZEN – Zevenhuizen wilde het tegen Warga doen dan in het debacle van vorige week tegen Bakkeveen. Dat is helaas niet gelukt. Daarmee is het seizoen eigenlijk over, want er is niets meer te behalen in de vorm van een periodekampioenschap.

Zevenhuizen begon goed aan de wedstrijd. Ze wilden de nederlaag wegpoetsen. Het leek er wel op want er kwamen, door hoog druk te zetten op de achterhoede van Warga, een aantal goede omschakelmomenten. Al vrij snel kwam Robin Pruim in kansrijke positie maar zijn schot met links ging voorlangs. Tim Wekema kreeg geheel vrijstaand een goede kop kans. De bal vloog over het doel. Na een vloeiende aanval kon de bal door Warga tot corner worden verwerkt.

De aansluitende corner werd wederom door Wekema over gekopt. De eerste 20 minuten was het Zevenhuizen wat de klok sloeg. Warga deed het met een paar schuchtere uitvallen. Een daarvan was wel gevaarlijk want keeper Stefan Dees was op zijn post en kon de lage schuiver tot corner verwerken. De snelle Wekema werd door Allard Gritter in de diepte bediend. Zijn lage voorzet kon net niet door de instormende Pruim tot doelpunt worden omgezet. Een wet in de voetballerij deed ook nu opgeld. Veel kansen werden niet benut en de ander ging er mee weg. Zo ook bij Zevenhuizen. Zwak en slap ingrijpen van de achterhoede van Zevenhuizen leidde de 0-1 achterstand in. Zevenhuizen ging door. Uit een vrije trap van Bernard Dik kwam op het hoofd van alweer Wekema. Ditmaal kon de spits niet voldoende kracht zetten om tot scoren te komen. Wel kwam de rebound voor de voeten van Pruim die de bal over het doel deponeerde. In de 29e minuut kwam de bal voor de voeten van de zeer bedrijvige Pruim. Zijn schot werd min of meer gesmoord maar kwam voor de voeten van Wekema en hij kon de trekker niet overhalen. Aan de andere kant werd Warga na één van de weinige uitvallen erg gevaarlijk. Keeper Dees stond in twee instanties zijn mannetje al diende wel gezegd dat de paal hem hierbij behulpzaam was.

Pruim ging na een solo langs zijn tegenstander en passte de bal op Wekema. Vanaf 16 meter kwam zijn schot via de handen van de keeper van Warga op de buitenkant van de paal. De ruststand van 0-1 was eigenlijk tegen de verhouding in. De tweede helft liet Warga Zevenhuizen komen. Zevenhuizen speelde wel verzorgder en met name het middenveld, met Gritter en Pruim, was nadrukkelijk aanwezig. Er kwamen best nog wel mogelijkheden voor Jorrit Hut en Wekema maar gescoord werd er niet. Na een uitval in de 64e minuut van Warga werd er door de verdediging van Zevenhuizen wederom niet voldoende ingegrepen. De aanvaller van Warga won tweemaal achter elkaar een bloktackle waardoor een pass breed op de vrijstaande centrum spits voldoende was om de 0-2 aan te tekenen. In de slotfase was het Gritter die nog tweemaal van zich deed spreken met afstandsschoten. Een daarvan moest de keeper reddend optreden want het schot kwam net onder de lat. Via de lat verdween de bal over het doel. Conclusie: Een onmachtig Zevenhuizen dat wel kansen kreeg maar geen killer had om de kansen te verzilveren. Van Nimwegen: ‘De verwachtingen waren hoger aan het begin van het seizoen. Blessures en afwezigheid van spelers deed deze verwachtingen eigenlijk de das om. We speelden te wisselvallig.’