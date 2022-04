Seizoensopening Museum ’t Steenhuus te Niebert op 1 mei

NIEBERT – Op zondag 1 mei gaat het Ambachtelijk Streekmuseum ’t Steenhuus te Niebert weer open voor het publiek, ’s middags om 13.30 uur. Naast de vaste ambachtelijke collectie is er een nieuwe bijzondere wisselexpositie. Deze geeft een beeld van het ontstaan van de hedendaagse radio. Oude techniek wordt weergegeven in toestellen uit 1920- 1960. Ook hierbij horende attributen en onderdelen uit lang vervlogen jaren die weinig meer ergens gezien en gevonden worden. Het tentoongestelde is een klein gedeelte van de grote bijzondere verzameling van Herman Stol uit Middelstum. Ook de vaste opgefriste collectie blijft een kijkje waard met hier en daar enkele “nieuwe” voorwerpen. Het museum , ’t Pad 15a te Niebert, is geopend vanaf 1 mei t/m 30 oktober telkens op de donderdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur. Meer info op www.museanuisniebert.nl (Steenhuus).