Senioren gaan los met shuffleboarden

NORG – Afgelopen donderdag werd een nieuwe activiteit geïntroduceerd voor de 20 aanwezige senioren van de Seniorenclub Norg. Shuffelboard stond op het programma. Sportcoach Marten Vogt van Welzijn in Noordenveld gaf op enthousiaste wijze uitleg over dit spel, dat een mix lijkt te zijn tussen curling, jeux de Boules en sjoelen. Gezeten aan weerskanten van de 14 meter lange mat, kon iedereen genieten van de tweetallen die met een eigen kleur schijf een spannende strijd met elkaar aan gingen. De bedoeling bij dit spel is dat de schijven in genummerde vakken terecht komen, maar het is ook mogelijk elkaar eruit te stoten. ‘Dat lieten de senioren zich geen tweemaal zeggen,’ vertelde begeleider Gert van der Waal. ‘Verbeten en fanatiek werd er op elkaars schijven gemikt, tot groot vermaak van alle toeschouwers. Ondanks dat de mat zo’n enorme oppervlakte heeft, werd zo nu en dan van de gehele ruimte gebruik gemaakt. De schijven vlogen nog net niet om de oren.’ Het was Piet van Dam die er uiteindelijk met de eerste plaats vandoor ging.