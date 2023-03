Seniorenclub in de piste

NORG – Donderdag 16 maart heeft de Seniorenclub een bijzonder uitje gehad. Buiten de openingstijden om kon de groep van 20 deelnemers op de Brinkhofweide een kijkje achter de schermen nemen bij Circus Renz Berlin. Van 10 tot en met 19 maart werd Norg bezocht met een zevental voorstellingen. Door een dame, die zelf als trapezewerker in het circus actief is, werd de groep rondgeleid. Er werd een wandeling gemaakt van de kamelen naar de paarden en uiteindelijk naar het midden van de grote tent, waar de seniorenclub op de eerste rang kon kijken in de circuspiste. Ook begeleider Gert van der Waal was namens Welzijn in Noordenveld van de partij. ‘Van zo dichtbij hadden veel deelnemers het circus nog nooit gezien. In de indrukwekkende tent kregen we een mooi verhaal te horen over het ontstaan van het circus en de acts die er worden opgevoerd. Al met een bijzonder leuke en informatieve middag.’