Seniorensport bij WiN

NOORDENVELD – Wat eerder bekend stond onder de naam van MBvO, wat stond voor Meer Bewegen voor Ouderen, heet nu Seniorensport. Bij Welzijn in Noordenveld worden door Annie Bos en Christa Wever enkele activiteiten op dit gebied aangeboden.

Zo is er op de donderdagmiddag onder leiding van Christa Wever een herengroep in de gymzaal van basisschool ‘Hoge Holt in Roden van 16.15 tot 17.00 uur. Annie Bos is op de vrijdagmorgen van 9.45 tot 11.30 uur actief in De Noorderkroon in Roden en in de middag in het dorpshuis Roderwolde van 14.45 tot 15.30 uur. De groepen zijn inmiddels gestart, maar instromen is op elk gewenst moment mogelijk.

‘Bij ons is het motto ‘alles mag, niks moet’. Zo kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen. Wij kijken niet naar beperkingen, maar naar mogelijkheden.’ Dit zegt Annie Bos. Zij geeft al jarenlang sport aan senioren. ‘Bij onze warming-up gaan we bijna alle spieren bij langs. Kun je dat staande doen, prima, lukt dat niet, dan mag je ook op de stoel blijven zitten. Het is maatwerk wat wij geven, voor iedereen toegankelijk. Soms is er sport door middel van een spelvorm en ook trainen we door oefeningen het geheugen. Deze vorm van hersengymnastiek wordt erg gewaardeerd. Het is ontspannend en vrolijk tegelijk om aan deel te nemen. Ik zie het elke keer weer als een uitdaging voor elke deelnemer.’

Wie mee wil doen kan contact opnemen met het Servicebureau van Welzijn in Noordenveld 050 3176500. Even langskomen en deelnemen aan de les mag altijd.