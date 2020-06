Seniorentoernooi bij Golfclub Holthuizen: meer dan genoeg ruimte!

RODEN – Golfclub Holthuizen is sinds enkele weken weer open en dat mogen we weten ook. De golfclub leent zich uitstekend voor wat vertier en met de inachtneming van de RIVM-richtlijnen zit het wel goed. Vandaar ook dat men gerust een seniorentoernooi kon uitzetten, zonder bang te zijn de regels te overtreden. Aan de oproep voor het toernooi werd goed gehoor gegeven. De parkeerplaats stond vol en op de golfbaan zelf was het gezellig druk. De uitstekende temperaturen maakte het een fantastische golfdag in Roden. En dus kwamen meer en minder ervaren spelers heerlijk tot rust. Nu per 1 juni ook de brasserie weer open is, zij het onder strikte voorwaarden, wordt het steeds gezelliger bij Holthuizen.