Sfeermarkt Langelo keert terug naar Schoolbrink

LANGELO – Na een uitstapje naar de Westerstraat, vorig jaar, is de Sfeermarkt van Langelo terug op het oude nest: Schoolbrink 10. Gastvrouw Margreet Brands gooit de baanderdeuren graag open om standhouders en bezoekers te verwelkomen. “We hebben hier wat minder ruimte, maar het is meer dan genoeg om er een prachtige negende Sfeermarkt van te maken!” “En hier op de deel is het toch net wat warmer”, vult Detty Kemker aan. Voor wie houdt van lekker eten is op de Sfeermarkt aan het juiste adres.

Eerlijke boerderijproducten, heerlijke snert van Café Langelo en alle gelegenheid om een kop koffie te drinken met een versgebakken knieperie erbij. Muziekvereniging De Vooruitgang zorgt voor de muzikale omlijsting en liefhebbers van een wandeling kunnen een uurtje op pad met Afien Baving van gymnastiekvereniging K&V.

De Sfeermarkt is op zaterdag 7 december van 10:00 tot 16:00 uur aan de Schoolbrink10 in Langelo. De wandeling start om 11 uur, vanaf hetzelfde adres.