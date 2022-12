Sfeermarkt Langelo op 10 december

LANGELO – Kleinschalig en gezellig, dat zijn de kenmerken van de Sfeermarkt in Langelo. Dit jaar voor de tiende keer organiseren Margreet Brands, Detty Kemker en Jeichien Martens hun sfeervolle kerstmarkt. Zo’n tiende editie verdient natuurlijk iets speciaals. Daarom zijn er deze keer meer kramen én is er volop live muziek, van Jan & Henk en muziekvereniging De Vooruitgang. De deel en kapschuur van de boerderij aan Schoolbrink 10 worden omgetoverd tot een plek waar het goed toeven is. Lekker rondsnuffelen tussen de kramen met veelal handgemaakte – en dus unieke – producten. Decoraties voor binnen en buiten, eerlijke boerderijproducten, brocante, verrassende kerstcadeaus voor jong en oud, u kunt er van alles vinden. Traditiegetrouw is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, onder het genot van een kop koffie met een versgebakken knieperie of van een heerlijke kop eigengemaakte snert. De Sfeermarkt in Langelo vindt plaats op zaterdag 10 december van 10.00 tot 16.00 uur, aan de Schoolbrink 10. De toegang is gratis en er is volop parkeergelegenheid. Graag tot zaterdag!