Shanice Willems uit Nieuw-Roden brengt eerste boek uit

NIEUW-RODEN – Shanice Willems (20) uit Nieuw-Roden heeft haar eerste boek uitgebracht genaamd Craeholon en de Beschermers van het Rijk. Ze vertelt ons onder andere over hoe haar passie voor het schrijven is ontstaan, hoe haar nieuwe boek tot stand is gekomen en ze geeft de Krant een kijkje in haar creatieve geest.

Haar hele leven is Shanice Willems al buitengewoon creatief. ‘Vroeger toen ik nog op de basisschool zat speelden mijn klasgenootjes vader en moedertje, ik heb daar mijn eigen twist aan gegeven. In mijn versie waren we magische feeën en tovenaars die in allerlei ingewikkelde situaties verzeild raakten. Aan een gebrek aan fantasie heeft het dus nooit gelegen. Toen ik een jaar of veertien was heb ik dan ook echt mijn passie voor het schrijven ontdekt,‘ vertelt Willems. ‘Er speelden zich talloze verhalen af in mijn hoofd en die heb ik op papier weten te zetten.’ Waar ze haar inspiratie vandaan haalt? Een betere vraag is waar niet. ‘Ik haal mijn inspiratie uit de mooie dingen van het dagelijks leven, Ik zag een prachtige vintage spiegel op Pinterest en plots schoot me het idee te binnen dat dit het portaal zou gaan worden naar het magische rijk genaamd Craeholon. ’Inmiddels is deze droom werkelijkheid geworden. Willems’ eerste boek is een feit; Craeholon en de Beschermers van het Rijk.

‘In mijn boek word je meegenomen naar het magische rijk Craeholon. Craeholon is de geboorteplek van de zusjes Heidi, Fay en hun broer Isaac. Doordat er een oorlog gaande was in Craeholon zijn ze als kleine kinderen naar de aarde verhuisd. Nadat het drietal een traumatische ervaring meemaakt verliezen ze al het contact met elkaar. Tot hun vader plots sterft, vindt er na 6 jaar radiostilte een reünie plaats tussen de zussen en hun broer. Ongepland gaan ze terug naar Craeholon. Eenmaal aangekomen komen ze erachter dat de oorlog achttien jaar geleden gewonnen is door de verkeerde. Het magische portaal tussen de twee werelden gaat kapot en dat maakt hun terugkeer naar de aarde onmogelijk. Ze hebben hulp van elkaar en anderen nodig om terug naar aarde terug te kunnen keren en het volk van Craeholon te redden van de tirannieke koning die nu regeert. Maar gaat dat ze lukken? Dat is de vraag.’ Willems heeft haar creativiteit volledig los gelaten in het boek. Dat zie je onder andere aan de landkaart van Craeholon voor in het boek, deze heeft ze namelijk zelf getekend. Dit is echter niet het eerste boek dat Willems heeft geschreven. Ze heeft nog een onuitgebracht Engelstalig boek genaamd The Mage and the Raven Mask, maar doordat het over het algemeen moeilijker is om door te breken in Nederland met een Engels geschreven boek heeft ze besloten deze nog even voor zichzelf te houden. Willems’ boek Craeholon en de Beschermers van het Rijk is tot op het heden alleen nog maar te bestellen bij Boekscout en Bol.com maar daar blijft het niet bij. Ook boekhandel Daan Nijman is overstag. Binnenkort ligt bij deze boekhandel haar boek Craeholon en de Beschermers van het Rijk op de planken. Een ding is zeker: van deze dame gaan we meer horen!