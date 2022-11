Shantykoor Tolbert houdt donateursavond

TOLBERT – Shantykoor Tolbert kan en mag zich nog steeds verheugen op een lichte groei. Zelfs een drietal vrouwen is sinds kort lid geworden van het koor.



‘In januari 2021 bestonden we 25 jaar. Door de coronaperikelen kon dit jubileum toen niet gevierd worden. Dat wordt nu gevierd op de donateursavond op vrijdag 25 november.’ Waar: Koetshuis van de Postwagen in Tolbert. Aanvang: 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Entreeprijs: 3,00 euro per persoon.

Bert Solo komt een robbertje zingen. In de grote pauze worden er loten verkocht voor mooie vleesprijzen. Oud-leden zijn van harte uitgenodigd om dit jubileumconcert bij te wonen. Wel graag even aanmelden bij secretaris Jan v/d Kaap. Tel. 06-19690196 of via e-mail. j.vdkaap@ziggo.nl.