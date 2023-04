Shanty’s en mandolines tijdens allereerste korenfestival in De Dobbe

RODEN- Zondag 26 maart kwamen verschillende koren uit de regio samen voor het allereerste korenfestival van Roden. In activiteitencentrum De Dobbe konden bezoekers genieten van de meeste uiteenlopende koren. Er werden vrolijke shanty liederen gezongen en gedanst op Tex-Mex muziek. Organisator Joop Hamming kwam op het idee en gooide een balletje op bij Mary Dijkstra, die iedere woensdagmiddag zingt met haar pupillen van de Vrolijke Noot. Hamming weet dat het enthousiasme voor koren onder de ouderen erg leeft. Als voorbeeld noemt hij de korenmiddag tijdens de Rodermarkt die vrijwel altijd uitverkocht is. Mede hierdoor kwam hij op het idee om in De Dobbe een kleinschalig festivalletje te organiseren. Het was een zeer gevarieerde ochtend waar accordeons, mandolines en gitaren voorbijkwamen. De uitgedoste koorleden stonden vrolijk met elkaar mee te zingen en het publiek genoot zichtbaar. De opzet van deze dag was om kleine lokale koren een podium te bieden en vijfenzestigplussers een ochtend te laten genieten van verschillende koren met verschillende muziekstijlen. Aan het eind konden de bezoekers genieten van lekkere broodjes en een warme kop soep. De ochtend was zeer geslaagd en plannen om het volgend jaar weer te organiseren zijn in de maak.