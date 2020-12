Shower Power wil waardigheid teruggeven aan mensen op de vlucht

‘De toestand is droevig en wordt nog droeviger’

PEEST – Met de oprichting van stichting Shower Power in 2017 zette Pieter Wittenberg samen met Liesbeth Bloemendal en Dinne van der Vlis een stap om vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos te helpen. Dit met het bouwen van douches in een zogenaamd ‘safe house’. Inmiddels is de stichting gestopt met het bouwen van douches, maar de strijd voor waardigheid op Lesbos gaat onverminderd verder.

Oorspronkelijk waren er plannen om acht douches te bouwen, maar dat kwam logistiek niet van de grond. Een aangeboden zomervakantiehuis nabij het kamp met een drietal douches bracht uitkomst. Hier konden vluchtelingen uit kamp Moria even rustig genieten van een lekkere douche. Veilig, schoon en liefdevol geholpen door vrijwilligers. Dat was 2017 en zo bleef het tot en met dit voorjaar. Nu op dit moment in 2020 hangt de vlag er beduidend anders voor. Kamp Moria op Lesbos werd in het voorjaar als gevolg van de coronamaatregelen een gesloten detentiecentrum. Daarnaast verwoeste begin september een aantal branden het kamp Moria volledig waardoor 14.000 mensen op straat kwamen te staan. Een nieuw kamp onder de naam Moria 2.0 kent een provisorisch karakter. Dit maakte het onmogelijk om door te gaan en Shower Power moest noodgedwongen een ander koers gaan varen. De stichting gaat nu samen met partnerorganisaties en wil zo vasthouden aan de uitgangspunten van de oorspronkelijke opzet. Het doel blijft waardigheid teruggeven aan mensen die op de vlucht zijn, want: ‘Genoeg is genoeg’.

Dat velen het lot van vluchtelingen aangrijpt is begrijpelijk. Zo ook Rinske de Jong – Smedema. Om de stichting te steunen heeft zij bij een expositie in De Brinkhof in Norg haar schilderijen te koop aangeboden. De opbrengst was maar liefst 750 euro. Dit bedrag werd onlangs door haar aan Pieter Wittenberg geschonken. Hij nam namens Shower Power de gift dankbaar in bezit (foto).

Ondanks het stopzetten van Shower Power blijft Pieter Wittenberg zich inzetten voor het lot van vluchtelingen. ‘De toestand is droevig en wordt nog droeviger. Uitzichtloos, ja, zo mag je het ook zeggen. Wij hebben een aantal jaren getracht het leven van deze mensen iets waardiger te maken. Toen in 2015 de stroom vluchtelingen op gang kwam en wij merkten dat zij in erbarmelijke omstandigheden terecht kwamen, hebben wij besloten iets te doen. Gewoon ter plekke, helpen daar waar het kan. Wat wij zagen was erger dan wij ooit hadden gezien. Het is echt vreselijk. Deze mensen hebben niets. In die periode zijn we plannen gaan maken om een douchevoorziening op te zetten nabij het kamp. Dit is toen in een zomervakantiehuis gelukt. Vrouwen en kinderen konden er gebruik van maken. We kregen in de loop van de tijd een goede naam en mensen vonden het prettig om bij ons te zijn. Kijk, het was niet alleen het douchen waarvoor men bij ons kwam. Er was aandacht, mensen zaten op een echte stoel en kregen thee uit een echt kopje. Even zitten en tot rust komen. Ook dat gaven wij. We zagen kinderen in een hoekje lekker aan het spelen. De lach kwam terug in hun ogen.’

Pieter Wittenberg kan er niet over uit dat wij in Europa vluchtelingen zo slecht behandelen. ‘Waarom doen we dat? Het is niet hun schuld dat ze hier terecht komen. En het is niet alleen in Lesbos zo. Griekenland kent een kustlijn van 1000 kilometer. Overal zijn vluchtelingenkampen. Dat is ook zo in Italië en Spanje. Nergens zijn vluchtelingen echt welkom. Je zag de strijd verharden. Ook op Lesbos werden knokploegen actief die het werk van vluchtelingenorganisaties als de onze tegenwerkten. Daaroverheen kwam corona en de branden in het kamp. We hebben toen besloten de douchevoorziening dicht te doen.’

Ondanks de tegenvallers kijkt Pieter Wittenberg ook trots terug op de bereikte resultaten tijdens de actieve periode van Shower Power. In twee jaar tijd kwamen 20.000 langs om te douchen. Soms zelfs 200 op 1 dag. Vele vrijwilligers uit de omgeving en uit de gehele wereld hebben eraan bijgedragen. IJslanders, Nieuw Zeelanders, vrijwilligers uit Brazilië, Duistland en vele andere landen. ‘Op dit moment hebben we elke 14 dagen overleg met onze samenwerkingspartners. Elke dag hou ik contact met vluchtelingen. Ik bel en app. Financiële bijdragen gaan naar andere goede doelen. Als Shower Power werken we samen met de Starfish Foundation. Zij zorgen voor handwaspunten en verzorgen hygiëne producten. En voor Shower Power is van toepassing: We komen weer terug als het kan.’