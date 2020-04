ShowerPower en Lesbos: niet douchen, wel helpen

Terwijl Nederland in de ban is van het Coronavirus, zitten op het Griekse eiland Lesbos nog steeds twintig duizend vluchtelingen vast in kamp Moria. De omstandigheden zijn onbeschrijfelijk. Nu heerst ook nog angst voor een uitbraak van het Coronavirus. Tot nu toe valt er een Griekse dode te betreuren en zijn slechts een klein aantal eilandbewoners besmet. Het kamp is toe nu toe gevrijwaard. Door strenge overheidsmaatregelen is het voor veel hulporganisaties onmogelijk om ter plekke hulp te verlenen. Dat geldt ook voor ShowerPower, de Drentse organisatie die tot voor kort dagelijks vrouwen en kinderen uit het kamp haalde om op een schone en veilige plek te komen douchen.

ShowerPower zit niet stil

Door het goede netwerk dat ShowerPower op het eiland heeft, weet zij op allerlei manieren toch hulp te bieden. Zo ondersteunt ShowerPower Griekse organisaties die nog wel actief zijn financieel. ShowerPower draagt onder andere bij aan:

– de aanschaf van vijf nieuwe naaimachines. Hierdoor hebben vluchtelingen duizenden voor hergebruik geschikte mondkapjes kunnen naaien.

– de vaste lasten van Attika. Een pakhuis van waaruit de meeste hulpgoederen onder vluchtelingen en Grieken verdeeld worden.

– de aanschaf van beschermende kleding en honderden maskers voor het lokale ziekenhuis en de brandweer.

– de vaste kosten van Pikpa, een Griekse organisatie die kwetsbare mensen onderbrengt in een klein kamp.

In een paar maanden tijd zette het coronavirus de wereld op zijn kop. Veel vanzelfsprekends is onzeker geworden. . In tijden van onzekerheid moeten we met elkaar klaarstaan voor de zwakkeren in de samenleving, in Nederland of elders in de wereld. Het motto van ShowerPower is ‘niemand kan iedereen helpen maar iedereen kan iemand helpen’.

www.showerpower.eu