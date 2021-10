Shuffleboarden: sjoelen maar dan nét even anders

RODEN – Je moet er wat voor over hebben als Ongenode Gast. Het stormachtige herfstweer was nou niet echt dat je zegt woest aantrekkelijk. Maar goed, het leven gaat zelfs voor een Ongenode Gast niet altijd over rozen. De (nep)bontjas aan, muts op en plankgas richting Vasalis in Roden. Want daar gebeurt het. Shuffleboarden, een spel dat is overgewaaid uit Engeland, heeft de Ongenode Gast zich laten vertellen.

In de grote hal van het Vasalisgebouw is het een drukte van belang. Zo’n vijfentwintig dames en heren van zekere leeftijd zitten rondom een langwerpig groot groen doek waarop aan ieder uiteinde een soort kerstboom getekend is. En die ‘kerstbomen’ zijn voorzien van verschillende vakken met getallen. Met lange stokken, cues genaamd, fluistert sportcoach Wouter Meertens de Ongenode Gast in het oor, moeten zwarte en gele schijven in de vakken getikt worden. Vergelijk het met staand sjoelen. Wie de meeste punten scoort wint het spel. Het is voor de derde keer dat Welzijn in Noordenveld ‘shuffleboarden’ organiseert. Zo’n grote opkomst als deze donderdag was er nog niet eerder. Een populair spelletje blijkt. Het enige dat nog mist is een lekkere bak koffie. Meertens is het roerend eens. Goed idee voor de volgende keer, vindt hij. Mevrouw Postema-Schuitema zit ook op één van de stoeltjes langs de kant. Ze vindt het leuk, maar is nog maar twee keer aan de beurt geweest, zegt ze ietwat beteuterd. Mevrouw zit naast meneer Van Huffelen uit Nietap. Beide gaan ze naar de ouderenopvang dat ook in het Vasalisgebouw zit. Voor Postema was dat eerst een beetje wennen, nu gaat ze vijf dagen per week en wil het voor geen goud meer missen. Jeanet Kamming werkt bij de ouderenopvang. Iedere donderdag gaat ze met twee groepen naar het festijn in de hal van Vasalis. Dat de ‘oudjes’ zoveel lol en plezier hebben vindt ze fantastisch. En iedereen helpt elkaar weet ze de Ongenode Gast te vertellen. Mevrouw Loutens zit naast Jeanet. Ze woont samen met haar man aan de Haanstraat in Roden. Mevrouw komt iedere dag. Vindt ze gezellig en ze is lekker in beweging. Haar man heeft niks met spelletjes. Ze zegt dat er helemaal niets te klagen valt, zoveel leuke dingen worden er georganiseerd. Jan Donkelaar van WiN kijkt tevreden toe. Hij kwam even koekeloeren hoe het ging met de nieuwe activiteit. Jan wil, gezien het animo, bekijken of het ook op andere plekken in de gemeente georganiseerd kan worden. Willy Aardema heeft vriendin Jannie van der Velde meegenomen. De dames staan alweer met de jas aan. Het is bijna twaalf uur en het spel is afgelopen. De dames wonen vlak om de hoek van het gebouw dat de naam draagt van de beroemde Roder dichter. Even ontspanning, er even tussenuit, zeggen Willy en Jannie. Ze doen sowieso van alles samen: in Roderwolde naar gym en ook in Nieuw-Roden worden de spieren losgemaakt. Je moet er zelf iets van maken, vinden de vriendinnen.

Zo ineens stapt Jan van der Klei op de Ongenode Gast af. Samen met zijn Hennie shuffelt hij er lekker op los. Hij hoeft er alleen maar een paar trappen voor naar beneden te lopen. Of hij neemt de lift mocht het zo uitkomen. De paardenkoning van Roden heeft er al vijf kilometer opzitten, vertelt hij. Iedere ochtend wandelt hij. Je moet een beetje in beweging blijven vindt Jan die blij is dat er zoveel leuke dingen worden georganiseerd in het complex waar hij woont. Ondertussen roept Wouter luidkeels dat deze ronde erop zit, het spel is afgelopen, maar dat ze volgende week een half uurtje eerder worden verwacht. Om tien uur in plaats van half elf. Reden: een vers bakkie koffie. Hoe mooi wil je het hebben? De Ongenode Gast verschanst zich naar de uitgang. Gelukkig is de storm weer wat gaan liggen en blijft haar een verwaaide coupe bespaard.