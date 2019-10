‘Sieradenkunst kun je je eigen maken’

Opsmuk of Design komt naar K38

RODEN – Komende vrijdag opent in Kunstencentrum K38 de expositie ‘Opsmuk of Design’. Een expositie waarbij diverse kunstenaars zich op de meest uiteenlopende manieren bezighouden met het versieren van de mens. In K38 kwamen afgelopen week alvast vijf exposanten bijeen om een klein voorproefje op deze unieke tentoonstelling te geven.

De expositie staat onder auspiciën van de Culturele Kring Roden. Hun opzet was om de ‘versierde mens’ in beeld te brengen met deze tentoonstelling. Uiteraard putte de Culturele Kring uit hun brede netwerk, om zo de geschikte kunstenaars voor bij de expositie te regelen. ‘Dat viel niet mee’, bekent Annette Arts. ‘Oktober is een drukke maand met veel exposities. We hadden een grote lijst kunstenaars, maar het was nogal een opgave om genoeg exposanten te vinden.’ Na veel werk is dat uiteindelijk gelukt en met tien eigenzinnige kunstenaars, mag de Culturele Kring haar handjes dichtknijpen.

Eén van de exposanten is Rita Siemons. ‘Ik werk vooral met zilver’, zo vertelt zij. ‘Ik brei met draad en verwerk hier zilver in. Ik wil dat mijn werk ook draagbaar is.’ Dat laatste, zo blijkt na een korte kennismaking met de kunstenaars, is namelijk niet vanzelfsprekend. Sieraden voeren de boventoon in de expositie ‘Opsmuk of Design’, maar lang niet alle sieraden kunnen ook daadwerkelijk worden gedragen.

Dat geldt ook voor werk van Joke Holwarda. ‘Ik ben ook beeldend kunstenaar, dus sieraden zijn niet altijd draagbaar bij mij’, vertelt zij. ‘Ik gebruik in mijn werk veel diverse materialen. Dat voelt voor mij goed.’ Ook Jet Mous maakt hoofdzakelijk sieraden. ‘Ik was keramist en heb vanuit die hoedanigheid ook sieraden van klei gemaakt. Later ben ik andere materialen gaan gebruiken. Ik zocht mijn materiaal bij de vorm die ik bedacht.’

Dat het er niet louter sieraden worden getoond in K38, bewijst onder andere Tanya Zeeman. ‘Ik maak tassen van leer met een biologisch stempel’, zegt zij. ‘Daarbij laat ik mij niet leiden door modetrends. De bedoeling is dat ik een mooie en duurzame tas maak, die nog jaren mee kan.’ Ook Henny Zikken is bezig met tassen. Zij gebruikt hiervoor ‘veganistisch leer’. ‘Dat is geen echt leer, maar gemaakt van natuurlijke producten. Tijdens de expositie laat ik van alles zien. Van sieraden tot tassen. Ik gebruik ook van alles, meestal restmateriaal. Alles wat ik tegenkom eigenlijk.’

Er valt kortom genoeg te zien. Maar wat hopen de exposanten te laten zien? Joke: ‘Ik zou het al mooi vinden als mensen een ander beeld krijgen bij sieraden. En dat ze meer kennis krijgen over wat er allemaal te vinden en te zien is.’ Volgens haar doen kunstenaars nog wel eens neerbuigend over sieradenkunst. ‘Sommigen vinden het meer een ambacht dan een kunst.’ Tanya vult aan: ‘Beauty is in the eye of the beholder’, quote zij vrij naar Shakespeare. ‘Volgens mij is het juist kunst. In sieraden kun je als kunstenaar je ei kwijt. Je kunt het eigen maken. Dat maakt het mooi.’

Joke vindt het vooral mooi dat de sieraden in de tentoonstelling als ‘hoofdproduct’ te zien zijn. ‘vaak zijn het een soort bijproducten bij exposities. Jammer eigenlijk. Nu draait het om de sieraden en kunnen de bezoekers het handschrift van de kunstenaar erin terugzien.’

Henny hoopt vooral dat men zich laat verbazen. ‘Er is zoveel met een sieraad te doen. Je kunt er zelfs een boodschap in kwijt. En ik vind dat sieraden best mogen opvallen. Dat is misschien een beetje on-Hollands, maar je mag best een sprekend sieraad hebben.’

Aanstaande vrijdag wordt om 16:00 uur de expositie geopend door Marieke van Stempvoort, docent aan Minerva en Drachtster Lyceum. De expositie zal tot en met 3 november te bewonderen zijn van woensdag tot en met zondag, van 13:00 tot 17:00 uur. Entree bedraagt twee euro.