Silent Disco en voorjaarsmarkt in Woonzorgcentrum Vredewold

LEEK- Woonzorgcentrum Vredewold heeft reden tot feest, want zij beschikt sinds kort over Silent Disco. Dit unieke en leuke muziekconcept stelt haar bewoners, waaronder ook bewoners met dementie, in staat om op een bijzondere manier van muziek te genieten, zonder de omgeving te verstoren.

Muziek heeft een bijzondere kracht als het gaat om het stimuleren van herinneringen en emoties, vooral bij mensen met dementie. Het kan oude herinneringen oproepen, troost bieden en communicatie bevorderen. Met behulp van Silent Disco kan muziek op een nieuwe manier worden ingezet om de kwaliteit van leven van de bewoners te verbeteren.

De aanschaf van de apparatuur is mede mogelijk gemaakt door een gulle gift van de

Stichting Vrienden van het Ouderwerk Leek. Hier is het woonzorgcentrum erg dankbaar voor. Daarnaast werd er vorige week donderdag 11 mei in Vredewold een voorjaarsmarkt gehouden. Tussen 11:00 en 16:00 uur waren er leuke kraampjes en heerlijke lekkernijen. Ook een spannend ‘Rad van Avontuur’ was aanwezig, waarbij bezoekers kans maakten op geweldige prijzen. Uiteraard konden de bewoners gebruik maken van de Silent Disco. Het was een geslaagde dag en de ouderen waren samen met het personeel zichtbaar aan het genieten.