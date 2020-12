Sim only abonnement met een onbeperkte bundel

Dat we tegenwoordig veel meer gebruik maken van onze mobiele telefoon is bij iedereen waarschijnlijk wel bekend. De telefoon is allang niet meer alleen maar een manier om te bellen. Het is in feite een kleine laptop geworden waar mensen hun hele leven op hebben staan. Van e-mail tot Whatsapp berichten tot contacten op social media.

De mobiele telefoon gebruikt hierdoor ook steeds meer data. Als je thuis bent en verbonden bent je je WIFI verbinding, is er natuurlijk niets aan de hand. Ben je echter veel op pad, dan gebruik je de dataverbinding uit je abonnement. In veel gevallen is dat nu nog 4G maar binnenkort wellicht zelfs het nog snellere 5G. Bijna alle providers hanteren een zogenaamde databundel bij een sim only abonnement. Je hebt bijvoorbeeld 2GB aan data om gedurende de maand te gebruiken. Ga je over deze bundel heen, zul je moeten bijbetalen. Vaak kun je ook nog wel MB’s bijkopen. Data verbruiken buiten de bundel om is namelijk duurder dan vooraf inkopen.

Onbeperkt is de oplossing als je nergens naar om wilt kijken

Voor veel mensen is een databundel prima te doen. Ze maken niet heel veel gebruik van het internet en ze passen de bundel hier op aan. Je ziet echter vaak bij jongeren dat ze veel data gebruiken. Ze kijken filmpjes, streamen films en van alles en nog wat op de mobiele telefoon. De databundel kan er dan snel doorheen zijn en aan het einde van de maand krijgen ze een flinke rekening op de mat.

Hier is gelukkig een oplossing voor bij verschillende providers zoals Tele2. Die bieden namelijk een onbeperkte bundel aan. Vaak is hierbij zowel het internet als de het bellen onbeperkt. Het bellen is tegenwoordig natuurlijk een stuk minder belangrijk geworden, via apps als Whatsapp kun je immers ook gratis met elkaar bellen over het internet. Voor mensen die regelmatig te maken hebben met een fikse rekening van de provider omdat er over de bundel is heengegaan kan dit een slimme zet zijn. Je weet precies waar je aan toe bent en komt nooit voor onverwachte verassingen te staan.