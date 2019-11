Sint en zijn Pieten zorgen voor bomvol Roden

RODEN – Het is een uurtje of half twee wanneer Sinterklaas per paard op het Heereborchplein arriveert. Achter hem aan een hele stoet Pieten die de meest vreemde fratsen uithalen voor het massaal uitgerukte publiek. Duizenden kinderen en ouders luisteren naar wat de Goedheiligman te vertellen heeft. Burgemeester KLaas Smid laat weten dat Sinterklaas tot aan zijn verjaardag op 5 december de baas is in het dorp. Na de speech van de burgemeester en Volksvermaken-voorzitter Lammert Kalfsbeek, die Sint een sleutel overhandigde was het tijd voor, u raadt het, Sinterklaasliedjes! Rond tien voor twee vertrok Sinterklaas met zijn gevolg richting de Pompstee waar het feest verder ging.