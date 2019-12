Sinterklaas bezoekt de Hekakker

NORG – Druk of niet, een bezoekje aan Norg is vaste prik voor Sinterklaas en zijn gevolg. Als geen ander weet hij dat de leerlingen van de Hekakker (net als dirtecteur Han Kemker) smachtend op hem wachten. Zijn paardje Ozosnel was te moe van het harde werken. Daarom heeft Sinterklaas hem gestald bij camping de Norgerberg en de eigenaar Johan heeft Sint met zijn Pieten vervolgens naar onze school vervoerd. Meer foto’s van het heerlijke Sinterklaasfeest op de Hekakker zijn te vinden in het fotoboek op website:www.obsdehekakker.nl