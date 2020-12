Sinterklaas bezoekt scholen in de regio!

REGIO – Corona of niet: op Sinterklaas kun je rekenen. Ook dit jaar bezocht hij vele scholen in het verspreidingsgebied van De Krant, zo vlak voor Pakjesavond. Waar ouders andere jaren ook welkom zijn om de Sint te ontvangen, werd het feest dit jaar alleen met de kinderen en de leraren gevierd. De vreugde was er gelukkig niet minder om, getuige de mooie foto’s die binnenstroomden. Een overzicht van de festiviteiten!

OBS de Springplank (1)

MARUM – Dat is spannend! Kwam zomaar de Goedheiligman afgelopen vrijdag naar OBS de Springplank te Marum! Aldaar bezocht hij onder meer groep 1. De jongste jeugd had zich voor de gelegenheid verkleed en luisterden ademloos Sinterklaas. Een hele belevenis!

OBS de Tandem (2, 3, 4)

RODEN – Wat is dit? Bij OBS de Tandem in Roden waren er heel veel Sinterklazen! Wat bleek: de kinderen hadden hun eigen mijters en staffen geknutseld! Sinterklaas toonde zich onder de indruk van de fraaie knutselwerken, maar bij binnenkomst viel aan de gezichten van de kinderen te merken dat ook zij op hun beurt onder de indruk waren van de echte Sint.

OBS de Hasselbraam en CBS Van Panhuys (5, 6)

LEEK – Het was voor de Goedheiligman de eerste keer dat hij voet zette in de Violier te Leek. De prachtige nieuwe school, waar zowel OBS de Hasselbraam als het CBS Van Panhuys in gevestigd zijn, kon op goedkeuring van de Sint rekenen. De goede samenwerking zorgde er bovendien voor dat de Sint een stuk makkelijker werd. In deze drukke tijd geen overbodige luxe!

CBS de Bron (7, 8)

MARUM – Bij CBS de Bron hebben de kinderen zitten slapen. Sinterklaas bleek namelijk al lang en breed op de school te zijn! De jarige job bleef zelf namelijk overnachten op de school, omdat hij last had van Piet Snurk. Deze verstoorde de nachtrust van de Sint, waardoor hij dan maar vast in het speellokaal ging slapen. Piet Snurk kwam later door de raam van de school geklommen, om Sint te wekken. Deze sliep zo lekker dat hij zich verslapen had. Gelukkig werd het daarna één groot feest!

OBS de Marke (9)

RODEN – Bij OBS de Marke was het feest in het speellokaal. Genietend in zijn gebruikelijke zetel ontving Sinterklaas deze ochtend de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4. Deze leerlingen hebben liedjes gezongen, dansjes uitgevoerd en kunstjes vertoond. En natuurlijk hadden Sinterklaas en Piet mooie cadeautjes meegenomen die in de klas uitgepakt en bekeken zijn. De leerlingen in de groepen 5 tot en met 8 hebben de Sint en zijn Pieten dit jaar een handje geholpen door het maken van een gedicht, surprise en het kopen van een klein cadeau voor een klasgenoot.

OBDS de Eskampen (10)

PEIZE – Ook in Peize was het vrijdag een groot feest! Sinterklaas werkte dan wel vanuit huis, de kinderen zorgden voor een gezellige dag met veel plezier! Op de foto de kinderen van groep 8 met hun juf en meester.

OBS het Valkhof (11)

RODEN – Sinterklaas en zijn pieten kwamen dit jaar toch op het Valkhof langs. Na een flitsbezoek aan groep 5 hebben de groepen 1 tot en met 4 een half uur per groep van hun aanwezigheid mogen genieten. Elke groep had iets voorbereid voor Sinterklaas. Zo ook een dans waar Sint en zijn pieten aan meededen. Het was een zeer geslaagde dag!

OBS de Poolster (12, 13)

NIEUW-RODEN – Op De Poolster stond er al vroeg uit alle groepen één kind op de uitkijk om de Sint te kunnen verwelkomen. In iedere klas werd live meegekeken en meegezongen. Maar zelfs nadat de rode loper was uitgerold, was er nog geen piet of Sint te bekennen. Totdat tijdens het zingen van een lied plots gestommel klonk uit het ontdeklab, wat bleek; de Sint had overnacht op de school. Toen kon het grote Sinterklaasfeest echt beginnen, het bleef nog lang onrustig in Nieuw Roden…

OBS de Elsakker (14, 15)

WESTERVELDE – Sinterklaas en twee pieten kwamen op vrijdag 4 december langs op OBS De Elsakker in Westervelde. De pieten zijn de afgelopen nachten al vaker op bezoek geweest. Zo heeft Rommelpiet alle lokalen overhoop gehaald, zijn er cadeautjes in de schoentjes bezorgd en zijn ze druk aan het meten geweest. Sint kan door de 1,5 meter-regel niet alle scholen bezoeken en maakten daarom dit jaar een selectie. Met optredens, surprises en geweldige gedichten, werd het een topdag!

OBS de Hekakker (16, 17)

NORG – Even verderop, in Norg, was het ook groot feest! Alle leerlingen stonden hem buiten op het plein op te wachten, maar Sinterklaas kwam maar niet….. Wat bleek? Sinterklaas was al binnen in de school. Hij had samen met zijn pieten geslapen op school, op het bed dat al een week lang op het podium in de hal stond. Nadat Sinterklaas buiten aangaf dat hij na drie weken thuiswerken graag zijn verjaardag op de Hekakker wilde vieren, ging hij op bezoek in elke groep. Zowel de kinderen als Sinterklaas en zijn pieten hebben een gezellige ochtend gehad op school.

SWS de Schans (18)

EEN – In Een zag het feest er dit jaar wat anders uit. Maar in de gymzaal was het desondanks goed vertoeven! Nadat de kinderen de Sinterklaas mooi hadden toegezongen, verscheen Sint op het grote scherm. Een live-verbinding met de Sint bood soelaas in deze rare tijd. En wat bleek? Hij had alle tekeningen van de kinderen keurig ontvangen! Alle groepen kregen later de gelegenheid om met Sinterklaas te praten en de Sint zou de Sint niet zijn, als hij niet over ieder kind iets wist te vertellen!

CBS de Delta (19, 20)

ZEVENHUIZEN – Vol spanning wachtten de leerlingen van CBS de Delta op de Sint. Zou hij wel komen dit jaar? Een snurkend geluid trok de aandacht en al snel bleek dat Sint op zijn nachtelijke ronde in het bed op school in slaap was gevallen. De pieten waren helaas niet meer aanwezig. Er is dit jaar het een en ander in de war, gaf de Sint toe. Gelukkig waren er vriendelijke leerkrachten die de Sint te hulp schoten en hielpen met het aankleden. De vermiste schoenen van Sint waren zelfs teruggevonden. Daarna kon het fantastische feest voor de blije kinderen beginnen. Met een aangeklede Sint natuurlijk.





Speel en Leer (21, 22)

VEENHUIZEN – Via een livestream was de Sint ook aanwezig bij Speel en Leer in Veenhuizen. Op het digitale schoolbord verscheen Sinterklaas met een roetveegpiet levensgroot in beeld en ging in gesprek met de kinderen die wel in het bord wilden kruipen! Verbazing viel van de gezichten te lezen, want Sinterklaas wist wel heel veel over de kinderen te vertellen. Hoe kon dat nou?

Misschien wel via de roetveegpieten die op het dak van het kindcentrum heen en weer liepen en stiekem door de ramen gluurden. Ze werden gered door de conciërge die met een ladder de pieten van het dak bevrijdde.

De Pieten brachten de cadeautjes en lekkers via de ramen van de lokalen. Heel coronaproef en ook nog hartstikke grappig!

GBS de Rank (23, 24)

RODEN – Ook op De Rank werd het Sinterklaasfeest gevierd. Weliswaar wat anders dan anders. Deze keer had Sint zijn boodschap voor de kinderen opgenomen op film. Hij werkte ook vrijdag vanuit huis.

In de bovenbouw werden wederom prachtige surprises gemaakt!

Samenlevingsschool de Stapsteen (25, 26)

LEEK – Op de Stapsteen in Leek werd het eveneens een vrolijke dag. De kinderen kregen bij binnenkomst eerst een filmpje te zien waarin ze zagen hoe de Sint op 3 december op zoek is gegaan naar een slaapplaats in de buurt. Nadat ze eerst op verschillende adressen probeerden een slaapplek te vinden, was er gelukkig op de Stapsteen nog genoeg ruimte voor een bed en een hangmat. Daar hebben ze de nacht lekker door kunnen brengen.

De volgende ochtend kwamen de pieten in alle groepen om met de kinderen een zelfgekozen activiteit te doen en de Sint en zijn piet brachten voor groep 1 tot en met 4 een cadeau mee.

In de bovenbouw zijn weer prachtige surprises onthuld en ook daar is eenieder verwend met een mooi cadeau. Het was weer een geweldig feest!

SBO ’t Hoge Holt (27, 28)

RODEN – Ondanks de onwerkelijke tijd kwam de Sint met zijn Pieten ook naar ’t Hoge Holt in Roden. Er werd van begin tot eind van genoten door de leerlingen. Speciale dank gaat vanuit de schoolleiding naar de oudervereniging, zonder wiens inzet dit feest niet zo’n succes had kunnen worden!