Sinterklaas en zijn pieten bezoeken bomvol Roden

RODEN – De aankomst van Sinterklaas in Nederland was nog best even onzeker. De pakjesboot is namelijk gezonken. Tot grote opluchting van veel kinderen en ouders besloot de Goedheiligman de privéjet te pakken en kwam hij zaterdag aan in Hellevoetsluis om vervolgens rond de klok van half twee in het mooie Roden te belanden. Daar zaten ze met smart te wachten op het bezoek van de inmiddels paar honderd jaar oude Spaanse man die de Nederlandse taal perfect beheerst. Tjokvol was het in het centrum. Vooral de hilarische kunsten van de turnpieten vielen goed in de smaak bij het publiek. De aankomende weken staat alles in het teken van verlanglijstjes, schoentje zetten, pepernoten en Sinterklaasliedjes. Het aftellen is begonnen!