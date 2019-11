LEEK – Woensdagmiddag 20 november ontvangt Sinterklaas op Nienoord! Om 15 uur gaan we zijn hemelbed versieren in de Schelpengrot. Neem dus je kindertekeningen mee. Daarna leest Sinterklaas voor in de Ridderzaal van de Borg. Entree en kopje warme chocolademelk zijn gratis. Aanmelden via evenementen@museumnienoord.nl.