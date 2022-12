Sinterklaas per tandem naar obs de Tandem

RODEN – Toestanden op de Tandem in Roden. Sinterklaas kwam maandag 5 december veel te laat aan op de school. Er was namelijk een misverstand. De twee pieten hadden Sinterklaas verteld dat hij op de Tandem moest komen, maar om 8:45 was hij er nog steeds niet. Na een telefoontje bleek, dat Sint de hele tijd al op de tandem was. Op een echte tandem wel te verstaan, in plaats van op obs de Tandem! Een van de pieten haalde hem toen heel snel op, samen kwamen ze op de tandem naar de Tandem, waar alle kinderen hem buiten zingend opwachtten. Daarna bezochten de groepen 1-4 hem om beurten in ‘de Luchtballon ‘, waar ze op het podium liedjes, dansjes en grappige acts aan sinterklaas en de pieten lieten zien. Ook de Oekraïense kinderen kwamen hem bezoeken vanuit hun eigen locatie. Zo maakten zij ook kennis met het Nederlandse feest.