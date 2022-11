Sinterklaasintocht in Peize weer een groot succes

PEIZE – Sint werd zondag met alle egards onthaald in Peize. Dat had de goedheiligman ook wel verdiend, na alle pech waarmee hij te maken had gehad. Eerst was de pakjesboot gezonken, dus kwam hij met zijn privévliegtuig. Maar op het vliegveld aangekomen bleken de pakjes zoek te zijn. Gelukkig was het paard Ozosnel niet zoek, dus konden de kinderen in Peize Sinterklaas toejuichen. Na de ontvangst van Sinterklaas door de burgemeester en de bijna-voorzitter van Volksvermaken Henk Gritter, Richard Veurman had het namelijk laten afweten omdat hij ‘andere dingen te doen had’, vertrok de Sint met zijn Pieten en de stoet kinderen voor een tocht door Peize. De start was bij Boonstra en drie kwartier later eindigde de rit op de Brink, waar Minke Zaal op het podium klaar stond om Sinterklaas met alle kinderen uit volle borst toe te zingen.