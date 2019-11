Sinterklaasintocht Peize

PEIZE – Aanstaande zaterdag vindt de jaarlijkse Sinterklaasintocht plaats in Peize. Dit jaar valt de organisatie voor het eerst onder Volksvermaken Peize.Rond de klok van 15.00 uur zullen de Sint en zijn Pieten het dorp binnenrijden. Kinderen, ouders, grootouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom om de Sint te begroeten aan de Hoofdstraat, ter hoogte van café Boonstra en de Peizer Hopbel. Onder aanvoering van muziekvereniging Noordenveld zal de stoet – via de Hoprank – zijn weg vervolgen richting de Sporthal Peize.

Daar vindt een heus Sint- en Pietenfeest plaats, bedoeld voor kinderen t/m groep 5. In navolging van andere dorpen, zal Sinterklaas ook in Peize vergezeld worden door de Glutenvrije Piet. Deze Piet is te herkennen aan een schort met het glutenvrije logo en een groene strooizak.