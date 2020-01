Sjoelclub Norg ‘40 jaar jong’

NORG – In december 1979 kwamen een aantal mensen uit Norg op het idee om een sjoelclub op te richten. En zo gezegd, zo gedaan. 40 jaar later bestaat sjoelclub nog steeds. Bijna 20 personen sjoelen elke donderdagavond nog steeds vanaf 19.30 uur in De Brinkhof. Afgelopen donderdag werd dat in De Brinkhof feestelijk gevierd met een buffet en blikte secretaris Hilda Hut terug in de tijd.

‘In 1979 bleek dat na een oproep in de krant maar liefst 26 mensen te willen sjoelen. Daarmee was de sjoelclub een feit. 5 stuks sjoelbakken werden aangeschaft en de eerste bijeenkomsten vonden plaats in café-bar de Roeghoorn en later werd er verhuisd naar ‘De Oude Herberg’. Officieel heet de sjoelclub ‘Sjoelclub Norg ‘80. De club was lid van de Nederlandse Sjoelbond en dat maakte dat er ook wedstrijden konden worden georganiseerd. Harderwijk, Rolde, Grootegast, Beilen, Tolbert, Roden, veel plaatsen werden bezocht. Ook in de Brinkhof werd in de jaren 80 een individueel kampioenschap gehouden. In 1982 werd De Brinkhof de thuisbasis. Op een gegeven moment waren er zoveel leden, meer dan 30, dat er in klasses kon worden gespeeld. Een ander hoogtepunt was het aanwezig zijn bij het programma Prijzenslag van Hans Kazan in studio 21 in Hilversum. En wat ook gebeurde, wegens vals spel werd in 1991 een lid geroyeerd. Om de club te bekostigen werd er gesjoeld tijdens de Drentse Fiets4daagse en werden er rondjes bingo gedraaid op de Norgerberg. Dit mocht na 5 weken bingospelen niet meer van de gemeente. Wegens te hoog prijzengeld werd de vergunning ingetrokken. Sociaal betrokken is de club altijd geweest. Niet alleen onderling, maar ook werd er gesjoeld met asielzoekers in Roden. Om de feestelijke viering van 40 jaar mogelijk te maken heeft onder andere ook de gemeente iets bijgedragen.’

Op de groepsfoto staan ook twee leden van het eerste uur, namelijk Hilda Hut en Annie Blauw. Zij zijn sinds 1979 al lid.