Sjon Troudes en Annemarie Smith winnen Strokeplay

RODEN – Op de dag dat de leeuwinnen in Lyon streden tegen het Amerikaanse team, werd bij Holthuizen de finale ronde van de clubkampioenschappen strokeplay gespeeld. Gelukkig was het weer heel wat beter dan tijdens de eerste twee ronden op zaterdag; op zondag bleef het tenminste nagenoeg droog.

Er werd op het scherpst van de snede gestreden en vreugde en frustratie wisselden elkaar af. Leuk was het dat naarmate de dag vorderde, steeds meer toeschouwers met de spelers meeliepen om van nabij te volgen hoe het spel verliep.

Heel even dreigde een regenbuitje het spelplezier te verstoren, maar gelukkig was het gespetter van korte duur. En onze topgolfers lieten zich natuurlijk niet afleiden door een beetje nattigheid.

Uiteindelijk bleken Sjon Troudes en Annemarie Smith (beiden uit Roden) het sterkste. Sjon bracht een score van totaal 204 slagen binnen, Annemarie had 225 slagen nodig. Op de tweede plaats eindigden Harry Oolders met 207 slagen en Hetty Meijs met 236 slagen.

Het is altijd weer leuk om te zien hoe het publiek meeleeft met de spelers. De prijsuitreiking was geanimeerd en de hapjes van Harrie van der Es smaakten weer heerlijk. Helaas haakten veel aanwezigen redelijk snel na de prijsuitreiking af, om thuis voor de buis de Leeuwinnen naar de overwinning te schreeuwen. Helaas, dat is mislukt, maar een tweede plaats is ook een prachtig resultaat.