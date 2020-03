Skiseizoen Frankrijk voorbij: alle wintersportgebieden op slot

REGIO – Het coronavirus grijpt om zich heen. Na Oostenrijk en Zwitserland gooit Frankrijk per direct ook alle wintersportgebieden dicht. Daarmee komt een einde aan het skiseizoen in Frankrijk. Drastische maatregelen in ons eigen land en onze buurlanden zorgen ervoor dat de economie forse klappen krijgt. De hele wereld is in de greep van het coronavirus. In Nederland zijn 959 mensen positief getest en 12 mensen zijn aan het virus overleden. Wereldwijd zijn er meer dan 5500 mensen overleden. Meer dan 71.000 mensen zijn genezen.