Slechte 2e helft zorgt voor 4e nederlaag op rij voor Noordenveld 1.

Afgelopen zaterdag 11 februari speelde de hoofdmacht van kv Noordenveld tegen mede-middenmoter in de 1e klasse kv Hoogkerk. Na een 11-12 ruststand in het voordeel van de 1e Mastselectie volgde een teleurstellende 2e helft van de korfbaltrots uit Roden, in de bijzondere en erg lawaaiige blaashal, een semi-permanente sporthal van de gemeente Groningen. Eindstand 17-24.

Trainer/coach Jesper van Haastrecht : “In de blaashal speelde de hoofdmacht van Noordenveld tegen Hoogkerk 1. Hoewel het een bijzondere entourage was, schoot Noordenveld uit de startblokken. 2 aanvallen: 2 goals. Daarna hadden we moeite met het felle en actieve verdedigen van Hoogkerk, veel plaats fouten zorgden ervoor dat we niet in ons spel kwamen. Gedurende de 2e helft voor de pauze kregen we het spel echter steeds beter onder controle wat resulteerde in een 11-12 voorsprong in de rust.

De 2e helft viel het voor Noordenveld de verkeerde kant op. Wat tactisch ongelukkige wissels én een slecht schotpercentage deden ons de das om. Als we in 34 aanvallen maar 2 keer scoren, dan gaan we geen punten pakken”.

Ook de 2e Mastselectie heeft verloren en dat gebeurde in de uitwedstrijd tegen kf De Wâlden (18-16). Daar verliep het wedstrijdbeeld precies tegenovergesteld aan dat van het 1e. In Oentsjerk was de 1e helft minder van de Oranje tijgers, maar was de 2e helft top.

Volgende week speelt Noordenveld 1 opnieuw een uitwedstrijd, om 16.45 uur in Hoogeveen tegen Thrianta. “We gaan zorgen dat het vizier op scherp staat “. Noordenveld 2 speelt dan , zaterdag 18 februari, in Groningen tegen ROG 3 , aanvang 13.30 uur.

Scores kv Noordenveld : Lianne Bangma 5. Nienke Bolt 5, Sven Stobbe 3, Anna de Boer 2, Evelien Tepper 1 en Andele Polak 1.