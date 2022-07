Slimme reanimatiepolsband levert titel ‘Beste Startup van Drenthe’ op

‘Het zou mooi zijn dat bij elke AED standaard zo’n polsband komt te hangen’

RODEN – Reanimeren is één ding, maar goed reanimeren is iets heel anders. Veel hulpverleners leren reanimeren op een pop. De pop geeft feedback, maar is niet in de buurt als er echt gereanimeerd moet worden. Harry Palsma uit Westervelde, die eerder al mogelijk maakte dat de AED-machine door andere mensen dan alleen medici kon worden gebruikt, bedacht daar iets op: een polsband die slimme feedback geeft tijdens het reanimeren. De polsband verhoogt de overlevingskansen na een hartinfarct. De polsband leverde de Startup uit Roden de titel ‘Beste Startup van Drenthe 2022’op.



Palsma, opgeleid als basisarts, besloot al vrij snel dat hij geen arts wilde worden. ‘Ik wist dat ik het creatieve zou missen. Tijdens mijn studie had ik al een eigen bedrijf, ik was begeleider van actieve vakanties. Tijdens zo’n vakantie gebeurt er wel eens iets. Als iemand dan een ongeluk krijgt, moet je medische handelingen verrichten. Voorbehouden handelingen zijn handelingen die alleen een arts mag verrichten. Maar als er geen arts in de buurt is en een verwonding behandeld moet worden, dan mag het wel. Ik besloot er een boek voor te schrijven, het Handboek Buitensport EHBO.’

Op een congres net na zijn afstuderen vertelde een professor over reanimatie, en dat het slechts een tussenoplossing is. ‘Ik dacht: waarom wist ik dat niet? De focus was altijd hartmassage, maar de AED reset het hart. Dat krijg je niet op gang door hartmassage. Je reanimeert tot er een hulpverlener met AED arriveert. Dat moet binnen 5 tot 10 minuten gebeuren. Een AED apparaat kan eigenlijk heel veel zelf. Dus als er meer apparaten op meer plekken beschikbaar zijn, zou dat veel mensenlevens kunnen redden. Maar het gebruik van het apparaat was voorbehouden aan artsen en verpleegkundigen.

Ik richtte een commissie op en stuurde allerlei rapporten naar Den Haag. Op een dag werd ik gebeld door een ambtenaar. Die legde uit waarom men niet happig was op reanimeren; iemand die is gereanimeerd kost namelijk veel meer geld aan gezondheidszorg, dan iemand die overlijdt. Dat vond ik schokkend. Die ambtenaar raadde me ook aan om geen rapporten te maken, maar de media op te zoeken. Het was zaak de overheid ervan te overtuigen dat een AED apparaat er juist voor zorgt dat zo’n hart sneller op gang komt, dus dat er meer levens gered kunnen worden. En dat op een niet al te dure manier.’

Om een lang verhaal kort te maken, Palsma kreeg media-aandacht, kreeg vertrouwen van de overheid en was na een aantal jaar marktleider in Nederland op het gebied van AED-machines. Hij verkocht zijn bedrijf in 2008.‘Ik dacht: ik ga in het buitenland wonen en wijn maken,’ lacht hij. ‘Dat duurde niet lang. Ik was veel te jong om niks te doen. Dus ik ging terug naar Nederland en streek in Westervelde neer met mijn gezin.’

Reanimatiepolsband

Het verhaal van de hartmassage liet Palsma niet los. ‘Zoals de literatuur het laat zien is het niet zo effectief als het zou kunnen zijn. Maar eigenlijk is hartmassage heel simpel: als je de juiste diepte toepast en de juiste snelheid hanteert, werkt het. Maar hoe weet je nou precies hoe hard je moet drukken? Op een pop is het niet zo moeilijk, maar in de praktijk is er vaak paniek. Een polsband die feedback zou geven leek me het ideaalst. Ik kwam een technicus tegen die bij Philips heeft gewerkt. Samen ontwikkelden we de reanimatie polsband, die gebaseerd is op een versnellingsmeter. Het voordeel daarvan is dat die versnellingsmeters overal inzitten. Daardoor konden we het zo ontwikkelen dat het ook betaalbaar is. Deze versie van de polsband, de SimCPR® Pro, is de derde versie. Hij is zo simpel mogelijk. Op de polsband zitten twee lampjes, een groene en een rode, die aangeven of je het juiste ritme hebt, en of je diep genoeg reanimeert.’



Met zijn reanimatie polsband won Palsma begin van dit jaar al de Best Company Award. En nu won hij ook de Drentse Startup. ‘Dat is een mooi begin. Het zou nog mooier zijn dat bij elke AED standaard zo’n polsband komt te hangen. Hij blijft natuurlijk alleen beschikbaar voor hulpverleners die basisreanimatie hebben geleerd. Hij komt niet bij de supermarkt te hangen.’