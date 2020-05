Sloop Hoprank steeds beter zichtbaar: op naar een nieuwe gebouw

PEIZE – In Peize is de sloop van De Hoprank nu steeds beter zichtbaar. Men is begonnen met de sloop van een gedeelte, om later nieuwe kamers te bouwen. De boerderij, een deel van de zuidelijke gang, de keuken en de entree worden allereerst aangepakt. Volgens de uitvoerder ter plekke gebeurt dat allemaal op afstand en komt niemand zo in aanraking met de bewoners. Enkele kinderen uit de buurt kwamen even polshoogte nemen bij de sloop. Zij zullen in de loop der tijd weer een nieuw gedeelte van De Hoprank zijn verrijzen. Zo wordt het woonzorgcentrum in Peize, en daarmee Peize zelf, weer een stuk mooier. Men hoopt en verwacht in maart 2022 het nieuwe pand klaar te hebben.