Slotweekend met hondenzwemmen in Veenhuizen

VEENHUIZEN – Nu de schoolvakanties op hun eind lopen, kijkt het zwembad in Veenhuizen al naar de seizoensafsluiting. Op zaterdag 14 september kan er dit seizoen weer voor het laatst door badgasten worden gezwommen in ons openluchtbad in Veenhuizen. Voor kinderen extra leuk, want het is traditie om het aanwezig badpersoneel dan in het water te duwen. En alle kinderen mogen die middag een keer gratis grabbelen in de grabbelton, voordat ze naar huis gaan.

Na sluitingstijd staat de chloortoevoer uit en is het zwembad op zondag 15 september van 13.30 – 17.00 uur nog geopend voor het hondenzwemmen. Honden mogen alleen, of samen met hun baasjes lekker komen spetteren en spelen in het zwembad! Altijd een hele gezellige activiteit, waar veel honden graag gebruik van maken. De toegang bedraagt vijf euro per hond, voor baasjes en belangstellenden is de toegang gratis. Voor dit tarief ontvangt eenieder een zakje met hondenkoekjes en een poepzakje.

Na 15 september wordt alles weer schoongemaakt door de vele vrijwilligers. Op donderdag 3 oktober worden zij middels een vrijwilligersavond in het zonnetje gezet. Dan wordt ook afscheid genomen van Ine Mesken en door Freddie van der Beek. Wie geïnteresseerd is om het bestuur te komen versterken, kan een mail sturen naar info@zwembadveenhuizen.nl.