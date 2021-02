Smalle selectie kost FC Groningen punten tijdens druk programma

GRONINGEN – Afgelopen zaterdag verloor FC Groningen met 1-0 op bezoek bij Heracles Almelo. Een fout van Miguel Angel Leal kostte de Trots van het Noorden drie punten. De ploeg van trainer/coach Danny Buijs creëerde de gehele wedstrijd vrij weinig, ondanks dat het team een groot deel van de tweede helft met veel aanvallende spelers op het veld stond. De thuisploeg had de zaakjes dan wel goed voor elkaar, het spel dat FC Groningen op de mat legde was verre van goed. Dit is vooral te wijten aan het feit dat de FC een aantal belangrijke spelers mistte vanwege blessures. Door de smalle selectie kan dat niet op de gewenste manier worden opgevangen.



In ‘normale’ omstandigheden brengt de smalle selectie van FC Groningen weinig problemen met zich mee, maar bij blessures, zoals dat de afgelopen weken het geval was, ziet FC Groningen dat het niveau dat gehaald wordt onder de maat is. In de doordeweekse speelronde tegen ADO Den Haag won de Trots van het Noorden met degelijk voetbal vrij eenvoudig, maar tegen Heracles mistte de FC duidelijk spelers als Azor Matusiwa, Ahmed El Messaoudi en Patrick Joosten. Drie belangrijke spelers, waarbij de eerste twee de drijvende kracht op het middenveld zijn. Het ontbreken van deze twee middenvelders werd afgelopen zaterdag duidelijk gemist. De ploeg van Buijs had totaal geen grip op het middenveld, waardoor de voorhoede niet bereikt werd.



Bij het ontbreken van belangrijke spelers, is het vrij logisch dat prestaties en resultaten minder zijn. Bij FC Groningen is het verval, qua spelbeeld, echter wel erg groot. De eerste veertien spelers van de Trots van het Noorden hebben de ploeg gebracht naar plek 6 op de ranglijst, maar de spelers die daarna komen, zitten op dit moment nog niet op dat niveau. Het gaat hierbij ook om jongens uit de eigen jeugdopleiding, die nog te wisselvallig zijn. Het drukke programma van de maand januari zorgde voor pijntjes en blessures bij de basisspelers, waardoor de jonge jongens en wisselspelers wat meer minuten konden maken. Dat heeft FC Groningen in ieder geval in Almelo drie punten gekost.



Zo’n ‘offday’ als afgelopen zaterdag is voor FC Groningen zeker geen ramp. De ploeg presteert op dit moment nog altijd naar behoren en de zesde plek op de ranglijst is voor dit seizoen het hoogst haalbare. Normaal gesproken sta je na 34 wedstrijden ook niet boven Ajax, Feyenoord, PSV, AZ en Vitesse. Grotere clubs die veel meer geld te besteden hebben dan FC Groningen. Dat je op dit moment boven clubs als FC Utrecht en FC Twente staat, is een hele prestatie. Ook dit zijn grotere clubs dan de Trots van het Noorden. Als FC Groningen nog één of twee plekjes zakt op de ranglijst, zal je nog niemand horen klagen. Toch zou het zonde zijn als de smalle selectie daar de oorzaak van is.



In de winterse transferperiode, die tot en met 1 februari duurde, heeft technisch directeur Mark-Jan Fledderus er alles aan gedaan om de eerste selectie op aanvallend vlak te versterken. Eerder al gaf Fledderus aan in ieder geval nog op zoek te zijn naar één à twee versterkingen. Verschillende aanvallende spelers werden de afgelopen weken genoemd, maar tot witte rook leidde dat nog niet. Gisteren (maandag) werd het geduld van de supporters toch nog beloond. Op de valreep werd Paulos Abraham gepresenteerd als nieuwe aanwinst. De 18-jarige aanvaller geldt als een groot Zweeds talent en speelde het afgelopen jaar voor AIK in Solna. Dat Abraham over veel potentie beschikt is duidelijk, maar of hij er bij FC Groningen gelijk staat, gaan we de komende weken zien.