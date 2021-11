Smashen, overgooien en een lekker potje volleyballen in Sportcentrum de Hullen

RODEN – Donderdagmiddag na 17:00 was de fraaie grote sportzaal van Sportcentrum de Hullen in Roden hét domein van kinderen die het spelletje volleybal eens wilden proberen. Welzijn in Noordenveld organiseerde een lesje volleybal voor basisschoolleerlingen uit de groepen 3 tot en met 8. Een succes, want behoorlijk wat kids gaven zich op voor de sportieve activiteit. Onder begeleiding van enthousiaste begeleiders leerden de koters om een balletje over te gooien, de bal te smashen en vakkundig op te slaan. En hat leverde een hoop plezier op! Wie de leuke les gemist heeft, kan nog in de herkansing: op 25 november en 2 december wordt de volleybal-les van 17:15 tot 18:30 uur nóg een keer georganiseerd.